LIVE Cobolli-Nishioka | ATP Miami 2024 in DIRETTA | fra poco si comincia sul Campo 5

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.16 Gli ottimi risultati dei tempi recenti hanno portatoa ridosso dei primi 60 del mondo: una vittoria oggi lo porterebbe virtualmente al numero 59. 18.13 Si tratta della prima partecipazione in assoluto in carriera peral Masters 1000 di: l’azzurro non aveva mai preso parte neanche alle qualificazioni. 18.10ha l’occasione di cancellare un ricordo recente piuttosto brutto: a Los Cabos un mese fa vinse 6-1 6-0 il giocatore giapponese. Oggi l’azzurro vuole riscattarsi. 18.06 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Si è appena conclusa la partita tra Botic van de Zandschulp e Rinky Hijikata, vinta dall’olandese con il punteggio di 7-5 7-6(3). Adesso è la volta del match trae ...