LIVE Brugge-De Panne 2024 in DIRETTA | ultimi 60 km | tre uomini in fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.55 LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.10 16.13 Fra i tre fuggitivi, tutti sono alla ricerca della prima vittoria stagionale. 16.10 Una gara che al momento non ha avuto moltissime emozioni. Vediamo se entrando nell’ultimo giro del circuito vedremo qualche attacco. 16.07 Poco più di 50 chilometri al traguardo, siamo vicini al terzo e penultimo passaggio sul traguardo. 16.04 Cambio di biciletta per Stian Fredheim (Uno-X Mobility). 16.01 I belgi Luca De Meester (Bingoal WB) e Victor Vercouillie (Flanders-Baloise) ed il francese Thomas Gachignard (TotalEnergies) hanno 2’35” di vantaggio sul gruppo. 15.58: Accelerazione in gruppo. 15.53: Si sta per ...