LIVE Brugge-De Panne 2024 in DIRETTA | ultimi 25 chilometri | il gruppo è vicino ai tre fuggitivi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) 16.43 E Thomas Gachignard (TotalEnergies) non si vuole arrendere: prova ad allungare a 23dal traguardo. 16.40 Intanto Consonni sta per rientrare suldi testa. 16.37 E ora il terzetto di testa ha solo 35" di vantaggio sul. 16.35 Altra caduta in, vittima Liam Slock (Lotto-Dstny) che si tiene il braccio sinistro. Probabilmente la sua gara è finita qui, quando mancano meno di 30al traguardo. 16.34 Intanto altra accelerazione del, che ora è segnalato a 1'10" ...