LIVE Brugge-De Panne 2024 in DIRETTA | il gruppo gestisce la fuga di tre uomini

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.55 LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.10 14.44: Sono già stati percorsi 80 chilometri. Finora tutto sotto copione con laandata da tempo e ilche la. 14.38: Ilè attualmente tirato da Soudal-QuickStep e Alpecin-Deceuninck, ma senza forzare. 14.32: Anche ilha superato per la prima volta nella corsa il traguardo di De. 14.25: Ilha aumentato l’andatura ed ha recuperato un minuto sui fuggitivi. 14.17: Prosegue oltre i sette minuti il vantaggio della. 14.10: Tra ...

