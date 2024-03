LIVE Brugge-De Panne 2024 in DIRETTA | di scena i velocisti | Philipsen favorito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladell’edizionedella-De. Si va nelle Fiandre in quello che sarà un primo assaggio delle grandi Classiche di primavera del ciclismo internazionale, in una giornata che sarà perlopiù appannaggio dei. Così come lo scorso anno, il percorso belga non prevede difficoltà altimetriche. 198,9 chilometri praticamente pianeggianti che però nascondono più insidie di quanto si potrebbe pensare. Presenti tante curve, ma soprattutto il vento può diventare un fattore importante in corsa. Soprattutto nel lungo rettilineo di De Moeren, che verrà affrontato tre volte nel circuito finale di quasi 44 chilometri. La corsa si presta soprattutto alle ruote ...