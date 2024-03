LIVE Berrettini-Murray | ATP Miami 2024 in DIRETTA | in corso il riscaldamento | l’azzurro inizierà in risposta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.25 Due giocatori in difficoltà, che però sanno regalare un grandissimollo di gioco. Sta per iniziare il match, buon divertimento e buon tennis a tutti! 20.23 Andyviene da un periodo assai complicato, con le vittorie che latitano e le sconfitte che abbondano. L’ex “Fab Four” non mette insieme due successi nello stesso torneo dall’estate scorsa, quando poi a Toronto fu costretto al ritiro contro Jannik Sinner. In questoper lui sono arrivate appena 3 vittorie, a fronte di tante battute d’arresto ed eliminazioni al primo turno. 20.21 Iniltra i due giocatori,ha vinto il sorteggio e deciso di iniziare inla partita. 20.19 Matteo ...

