LIVE Berrettini-Murray 6-4 3-6 2-3 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | il romano annulla due palle del doppio break e continua a lottare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Fuori giri con la risposta di dritto, che colpisce malissimo sulla seconda die manda la palla in tribuna. 40-40 NOOOOOO, CHE SFORTUNA.gioca un buon rovescio incrociato in avanzamento, maalza un meraviglioso pallonetto che esce di un soffio. 30-40gioca una seconda devastante sulla linea, ottavo ACE del match per lui, mentreno le smorfie dell’azzurro. 15-40 Bravo a rispondere Matteo, ma l’ex n.1 al mondo gioca un perfetto lungolinea in uscita dal servizio. 0-40 TRE! Grande risposta dell’azzurro di dritto, sbaglia ancora il britannico e all’improvviso ecco le chance per tornare in ...