LIVE Berrettini-Murray 6-4 2-5 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | tre giochi di fila del britannico | il romano serve per rimanere nel set

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 Game. Consolida il break di vantaggio con un ottimo servizio il trentasettenne. 40-30 Lascia andare il dritto ilche rosicchia un altro punto in risposta. 40-15 Chiama a retelo scozzese, che lo passa con un colpo stretto incrociato. 40-0 Spinge bene in uscita dal servizio, che ha ridotto drasticamente il numero degli errori. 30-0 ACE n,.4 del match per l’ex n.1 al mondo. 15-0 Servizio vincente con traiettoria ad uscire, ora ilsembra volare via, e Matteo accusare dal punto di vista fisico. 2-4 Break. Alla fine lo scozzese strappa il servizio all’azzurro, ottima risposta con il dritto lungolinea con i piedi dentro al campo sulla seconda. 40-AD Sta producendo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Game Murray! Si sfoga con il dritto Matteo con due bordate da fondo campo, poi l’ennesima palla corta non passa la rete. 40-0 Si apre il campo con il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Vantaggio interno, punto autorevole dell’azzurro. Serve bene sulla seconda, e poi manovra a meraviglia dal centro del campo con il dritto andando in ... (oasport)

LIVE Berrettini-Murray 4-3, ATP Miami 2024 in DIRETTA: una palla break annullata per parte - Partita anche la seconda parte del Sunshine Double, il Miami Open valido sia per l’ATP che per il WTA. Molti gli italiani e le italiane impegnate in questo mercoledì 20 marzo. Miami Open: i pronostici ...informazione

LIVE – Berrettini-Murray 6-4 0-0, primo turno Masters 1000 Miami 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il LIVE e la diretta testuale di Berrettini-Murray, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Miami 2024.sportface

LIVE Alle 20 Berrettini-Murray: l'azzurro prova la scalata per rientrare nei primi 100 - Matteo, ora n.142, non ha mai vinto un match al Masters 1000 della Florida: ci prova oggi e sarebbe un successo molto importante per il suo morale ...gazzetta