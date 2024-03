LIVE Berrettini-Murray 6-4 2-5 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | si riprende a giocare dopo il problema per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Lascia andare il dritto in lungolineauna risposta profondissima. 5-3 Gametanta paura arriva il miglior turno di battuta del set per il romano, che tira tutto e rimane in campo altrettanto.serve per il set, certo le condizioni dell’italiano, che è quasi svenuto prima di servire, non lasciano così sicuri. 40-0 ACE. 30-0 Cerca di accorciare lo scambio Matteo, che con il dritto in uscita dal servizio fa male al suo avversario. 15-0 Muove bene la pallache però è ancora circospetto e non sciolto in tutti i movimenti. 21.594? di interruzione si riparte dalla seconda di servizio di, ...