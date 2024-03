LIVE Berrettini-Murray 2-1 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | l’azzurro conduce con un break di vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Scaraventa via il dritto in uscita dal servizio, molto lento a preparare il colpo. 3-1 Game! Si affida ancora al servizio il classe 1996 per confermare un ottimo avvio di partita. 40-30 Stupendo cross di dritto dell’ex n.1 al mondo che trova un angolo incredibile. 40-15 ACEal centro, il primo del match sotto gli occhi di un attento Paolo Maldini. 30-15 Nuovo tentativo di smorzata, questa volta in corsa e in recupero, questa volta recuperato dache chiude con il dritto lungolinea. 30-0 Non parte neanche lo scozzese sulla palla corta di, che vede il suo avversario lontano dal campo ed esegue alla perfezione. 15-0 Sulla prima seconda della partita servita, ...