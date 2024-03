LIVE Arnaldi-Fils | ATP Miami 2024 in DIRETTA | in corso il match che precede l’azzurro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.28 Nadia Podoroska batte Ashlyn Krueger 6-4, 6-2 ed accede al secondo turno. Scenderanno ora in campo sul Butch Buchholz Zhizhen Zhang e Martin Damm, i quali precedono iltra. 19.49 Danielle Collins completa la rimonta ai danni di Bernarda Pera ed avanza al secondo turno del WTA 1000 di. Ora inizierà il terzo incontro di giornata tra Podoroska e Krueger. Ricordiamo che la sfida tra Arnadi eè la quinta su questo campo. 17.59 È iniziato il programma di giornata sul campo Butch Buchholz: Camila Giorgi ha sconfitto Magdalena Frech con il punteggio di 6-4, 6-2. Ricordiamo che iltra Matteoe Arthurè il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Arnaldi ed Arthur Fils, match valevole per il primo ... (oasport)

LIVE Arnaldi-Fils, ATP Miami 2024 in DIRETTA: iniziato il programma sul Butch Buchholz. Azzurro in campo in serata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59 È iniziato il programma di giornata sul campo Butch Buchholz: Camila Giorgi ha sconfitto Magdalena Frech con il punteggio di 6-4, 6-2. Ricordiamo che il ...oasport

Sinner sconfitto in semifinale da Alcaraz, fallito il sorpasso: lo spagnolo resta n.2 al mondo. Per Jannik primo ko del 2024 - La semifinale di Indian Wells 2024 vede sfidarsi ancora una volta Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Come nel 2023 i due si affrontano nel penultimo atto del torneo californiano, con lo spagnolo che ha..ilmattino

Sinner-Alcaraz 2-1, match sospeso per pioggia: la partita non riprenderà prima delle 00.30 - La semifinale di Indian Wells 2024 vede sfidarsi ancora una volta Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Come nel 2023 i due si affrontano nel penultimo atto del torneo californiano, con lo spagnolo che ha..ilmessaggero