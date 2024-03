L' istinto di sopravvivenza dei centrini | allearsi a destra per poi trattare a sinistra

L’albergo dei poveri. Massimo Popolizio nell’umanità dolente di Gor’kij - Al Piccolo di Milano fino al 28 marzo, con la riduzione teatrale di Emanuele Trevi, c'è L'albergo dei Poveri di Massimo Popolizio.klpteatro

Il Sud non ha casa. Il Nord non ha patria - Solo l’istinto sopravvive, che è istinto culturale e di sopravvivenza. Da ciò nasce il non finito mediterraneo, le case a metà, a meno della metà. La vita non ha bisogno muri, la vita deve aggrapparsi ...corrieredellacalabria

Nail art metallizzata: la nuova ossessione è lo smalto effetto oro, argento e acciaio - La moda unghie vuole protagonisti i colori che richiamano i metalli. Per la Primavera 2024 dominano quindi oro, argento, rame e acciaio tra le tendenze cromatiche della nail art. Ecco come abbinare le ...msn