L’ Ingegno di Sgarzi Un software speciale per produrre imballaggi più sicuri e su misura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Via mare, via terra o per via aerea. All’interno di un container chiuso o su una pedana esposta alle intemperie. Qualsiasi sia l’oggetto in viaggio, imballo e protezione fanno la differenza per garantire l’arrivo a destinazione senza problemi. E’ questa la mission dellaPacking che, dal 1976, si occupa della produzione disue di logistica integrata. Con un valore aggiunto, quello della tecnologia digitale.Packing, infatti, si impegna da sempre a ottimizzare ogni singola fase del processo produttivo con tanto di preziosi dati forniti al cliente attraverso il. Un programma ideato dalla proprietà della realtà emiliana, in collaborazione con unahouse, che oggi conta su 15 diversi applicativi in continua ...