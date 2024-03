(Di mercoledì 20 marzo 2024) A2024 si stima che l'indice della produzionele diminuisca dell'1,2% rispetto a dicembre e del 3,4% rispetto a unprima. Lo rileva l'Istat precisando che l'indice torna ai livelli di novembre 2023, con diminuzioni mensili estese a tutti i principali comparti, ad eccezione dell'energia. Il quadro è negativo anche su base trimestrale. In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, si osserva una caduta in 13 settori su 16. Nei raggruppamenti principali d'industrie è molto ampia la flessione per i beni di consumo e strumentali, mentre si assiste ad una lievissima crescita per l'energia.

L'industria arretra a gennaio, -1,2% su mese, -3,4% anno - A gennaio 2024 si stima che l'indice della produzione industriale diminuisca dell'1,2% rispetto a dicembre e del 3,4% rispetto a un anno prima. (ANSA) ...ansa

Auto elettrica, l’industria Ue a un bivio: come non cedere alla Cina - L'industria automobilistica europea affronta la sfida del passaggio all'elettrico, rischiando il sorpasso cinese, leader in tecnologie ambientali e batterie. L'UE a un crocevia: accelerare la transizi ...agendadigitale.eu

Export: riparte l’Ucraina, la Russia non cede. Gli artigiani: «Riaprite i canali commerciali» - Le elezioni, contestate da alcuni osservatori, mostrano però chiaramente che dopo due anni di guerra nulla è cambiato e che il leader non arretra, anzi si rafforza ... tecnologie e servizi per ...corrieredelveneto.corriere