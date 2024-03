(Di mercoledì 20 marzo 2024)è per lavolta dietro la macchina da presa con il film "La casa di Ninetta", dedicato a sua madre scomparsa vent'anni fa. L'attrice racconta il legame con la sua famiglia, parlando anche del padre, partito per ile mai più tornato.

Lina Sastri intervistata dal Corriere della Sera. Da Napoli andò via presto. Lina Sastri : «A 17 anni, quando a Roma cominciai a fare l’attrice. Lavoravo, l’adolescenza non l’ho vissuta. Da piccola ... (ilnapolista)

Al Teatro San Ferdinando di Piazza Eduardo De Filippo arriva lo spettacolo Nozze di sangue di Federico Garcia Lorca. Dopo il debutto in prima assoluta al Teatro Grande del Parco Archeologico di ... (2anews)

In una Napoli vera Lina Sastri racconta sua madre ne La casa di Ninetta , debutto dietro alla macchina da presa in cui viene fuori un personaggio femminile solare, leggero e forte. Abbiamo ... (comingsoon)

Sastri: «La mia vita in un filmHo due fratelli mai conosciuti»

Lina Sastri: “Papà fuggì in Brasile, ho un fratello bianco e uno nero. La mia prima regia Per mamma” - Lina Sastri è per la prima volta dietro la macchina da presa con il film “La casa di Ninetta”, dedicato a sua madre scomparsa vent’anni fa. L’attrice racconta il legame con la sua famiglia, parlando ...fanpage

VIDEO | Maria Pia Calzone, Lina Sastri e tre clip in esclusiva di La Casa di Ninetta - ROMA – Tre clip in esclusiva de La Casa di Ninetta, la storia di una donna luminosa e speciale: Ninetta, e di sua figlia Lucia (Lina Sastri), che fa l’artista e ha un rapporto di grande amore con sua ...msn