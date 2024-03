L’importanza di chiamarsi Ernesto | Starita | l’ex Monopoli vuole cambiare marcia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Quello in programma sabato al 'Ciro Vigorito' contro ilsarà un match in salsa amarcord per, che ha trascorso una fetta importante della sua carriera proprio tra le fila della compagine pugliese. Con i biancoverdi l'esterno napoletano ha disputato una prima parte di stagione da brividi con undici reti realizzate, due delle quali proprio al Benevento nella nefasta gara di andata (3-0) per i colori giallorossi. Forse proprio quel giorno è scattata la prima scintilla tra la Strega e il classe 96', poi arrivato nel Sannio nel mercato di gennaio soffiandolo sul suono della sirena all'Avellino con conseguenti polemiche. Corsa, tecnica e capacità di 'vedere' la porta sono state le caratteristiche che hanno spinto Carli a portarlo in giallorosso, il profilo ideale per il 3-4-3 di mister ...