Lilt | al via anche a Napoli la Settimana di prevenzione oncologica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) All’indomani della serata di beneficenza “Benvenuta primavera” organizzata con successo al Rosolino Club per finanziare il progetto “presa in carico del paziente lungosopravvivente”, è partitalaNazionale per ladellacon lo slogan “Diventa influencer di te stesso”. Obiettivo, la diffusione della cultura dellaprimaria e secondaria come modello di vita.per quest’anno è l’olio extravergine di oliva italiano il simbolo della campagna e grazie alla collaborazione con Unaprol, il consorzio olivicolo italiano, saranno distribuite bottiglie di Evo di qualità fornite dal Consorzio Unico (Unione Cooperative). Visite di controllo oncologico presso gli ambulatori della...