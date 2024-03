Ligabue nei teatri 2024 | il tour parte da Correggio | sul palco anche il figlio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Reggio Emilia, 20 marzo- Lucianotorna a casa per il ritorno di un suo vecchio progetto, a 13 anni di distanza dall'ultima volta. il cantante rock torna ad esibirsi neidi tutta Italia con il suo nuovoin Teatro - Dedicato a Noi", che prevede in totale 31 concerti live. L’elenco delle tappe delda una doppia data zero a(in provincia di Reggio), luogo di nascita del rocker. Sidunque l’1 e il 2 ottobre, per poi raggiungere nel corso delle settimane successive altre città dell'Emilia Romagna come Ferrara, il 14 ottobre, Reggio Emilia, il 16 ottobre, Bologna, il 31 ottobre, Piacenza, il 3 novembre, e Parma, il 7 novembre.in teatro A 13 anni ...