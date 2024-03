Libri di scuola pro-Russia | ministero Istruzione avvia verifica

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Adnkronos) – Ildell'e del Merito hato "verifiche" sulla notizia di manuali 'pro'. In relazione alla notizia della diffusione didi testo scolastici per le scuole secondarie di primo grado con un'impostazione faziosa e distorta della realtà storica, in favore della narrazione dellaputiniana e dell'Unione Sovietica comunista nelle