L’I C F Severi di Arezzo vince il bando nazionale “Per Chi Crea”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) All’I.C.entra nel vivo il progetto dedicato alla danza e al movimento con laboratori, incontri e l’inaugurazione della mostra Parade Prosegue Quello che ci muove, progetto nato nell’ambito delPer Chipromosso da SIAE e MiC nel 2023 con l’obiettivo di ridare spazio al corpo e al movimento con esperienze artistiche e culturali dedicate agli studenti l’Istituto Comprensivo F., capofila del progetto, in sinergia con l’Associazione Sosta Palmizi, in partenariato anche con il Comune di, la Fondazione Guido d’e il centro d’arte Rosy Boa. Nelle scorse settimane i bambini e le bambine della scuola primaria hanno avuto modo di incontrare Valentina Dal Mas, danzatrice e coreografa con uno sguardo rivolto al settore socio-educativo e ai contesti di ...

