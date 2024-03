L’Halley a tutto gas | Una prova di maturità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La Halley Matelica si è presa con unadi forza l’ottava vittoria consecutiva e, sbancando il PalaSupernova di Fiumicino, si è regalata il terzo successo su tre gare finora disputate nel Play in Gold. Una "tripletta" che consente ai ragazzi di coach Trullo di guidare ora la classifica provvisoria di questa fase, assieme a Bramante Pesaro e Virtus Roma, tutte appaiate a quota 12 punti. E domenica al palasport di Castelraimondo (ore 18) sarà di scena proprio la formazione capitolina della Virtus per un big match che si preannuncia molto spettacolare. Da verificare in questi giorni le condizioni di Alessandro Morgillo, uscito anzitempo dal campo di Fiumicino a causa di un infortunio muscolare. In ogni caso il tecnico è soddisfatto di come la squadra abbia saputo reagire all’uscita di scena di Morgillo: "Ci siamo adattati con quintetti più piccoli – ha spiegato ...