L' ex presidente finlandese farà un report sulla difesa Ue

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ladella Commissione Ue Ursula von der Leyen ha incaricato l'exdella Finlandia, Sauli Niinisto, di redigere un rapporto su come migliorare la preparazione e la prontezza di intervento delladell'Ue. "E' chiaro che non c'è più spazio per le illusioni, il mondo è diventato più pericoloso e l'Ue si deve svegliare. Sappiamo che le ambizioni di Putin non si fermano all'Ucraina", ha sottolineato von der Leyen spiegando che la deadline per la compilazione delè il prossimo autunno. "La preparazione della Finlandia non riguarda solo l'aspetto militare ma tutti gli aspetti", ha aggiunto.