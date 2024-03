L’ex presidente brasiliano Bolsonaro accusato di aver falsificato certificati di vaccinazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La polizia brasiliana ha raccomandato il 19 marzo l’incriminazione deldi destra Jair, sostenendo die prove sufficienti per perseguirlo per falsificazione deidicontro il covid-19. Leggi

Roma, 18 marzo 2024 – Otto anni per Gianfranco Fini , nove per Elisabetta Tulliani. Sono le pene richieste dalla procura di Roma al processo che vede l’ex presidente della Camera e la compagna ... (quotidiano)

Otto anni per l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini , e 9 per la compagna, Elisabetta Tuliani. Sono le richieste della procura di Roma per la vicenda della Casa di Montecarlo . Una vicenda ... (firenzepost)

La rivelazione della «Cnn» nel processo a New York per gli asset gonfiati. I legali del tycoon hanno riferito di aver già contattato 30 istituti assicurativi per coprire la somma. Chiesto un rinvio ... (corriere)

REGIONALI: OGGI ESITO RICONTEGGIO SCHEDE, PICCININI SPERA IN TERZO POSTO E INGRESSO IN CONSIGLIO - ex assessore comunale dell’Aquila ed ex presidente della Gran Sasso Acqua, che ha raccolto nel collegio dell’Aquila 5.443 preferenze, con una differenza di appena 48 voti rispetto alla candidata Maria ...abruzzoweb

Usa, Trump sul Principe Harry: "Va espulso se ha fatto uso di droghe" - L'ex presidente degli Stati Uniti e nuovo candidato Donald Trump ha avvertito il principe Harry, figlio minore del re Carlo III, di ritirargli il visto se fosse dimostrato che ha mentito sul consumo ...tg24.sky

Tudor alla Lazio, ecco i primi obiettivi sul mercato: c'è un ex Milan. Felipe Anderson destinato alla Juventus - Igor Tudor in panchina al posto di Maurizio Sarri è solo la prima mossa del presidente Claudio Lotito per rivoluzionare la Lazio sul mercato. In vista della prossima.calciomercato