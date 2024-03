L' evoluzione delle città nel prossimo futuro digitale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le Smart City, ointelligenti, rappresentano una visione futuristica dell'urbanizzazione, dove la tecnologia e i dati sono utilizzati per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ottimizzare le operazioni urbane e promuovere uno sviluppo sostenibile. Una Smart City utilizza una varietà di dispositivi elettronici e sensori, spesso descritti come l'InternetCose (IoT), per raccogliere dati da vari aspetti della vita urbana. Questi dati possono riguardare il traffico, l'energia, l'acqua, i rifiuti, i servizi, l'aria e persino il comportamentopersone. Dati che vengono poi analizzati e utilizzati per gestire le risorse in modo più efficiente, migliorare i servizi pubblici, ridurre i costi e migliorare la qualità della vita. Ad esempio, una Smart City potrebbe utilizzare i sensori di traffico per monitorare il flusso ...