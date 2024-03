L' Estremo Gesto d' Amore nei Confronti della Vita di un 56enne Teramano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Teramo - Unresidente nella zona costiera di Vibrata ha compiuto un atto di estrema generosità donando il suo fegato dopo essere deceduto all'ospedale Mazzini di Teramo a seguito di un'emorragia cerebrale. Questoaltruistico è avvenuto nella notte, quando il paziente, nonostante le sue condizioni di salute, aveva espresso il desiderio di salvare altre vite tramite la donazione degli organi. Il paziente era stato inizialmente ricoverato presso l'ospedale di Atri per poi essere trasferito nella Rianimazione di Teramo a causa dell'emorragia cerebrale. Nel corsoserata di ieri sono state avviate le procedure per il prelievo degli organi dopo la dichiarazione di morte. Successivamente, è stato individuato solo il fegato come organo idoneo alla donazione, e un team medico proveniente da un ospedale romano ha eseguito il ...