Leone e Vittoria | i figli di Chiara Ferragni e Fedez di spalle nelle foto | perché? Interviene Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ieri, ilo maggiore di, ha compiuto i suoi primi sei anni ed i Ferragnez si sono ritrovati (in piena Crisi) insieme allo stesso party per festeggiare il primogenito. Tuttavia sui social hanno preferito postare leseparati. Non proprio una reunion familiare come speravano in tanti, dunque., ididi: il possibile motivo Ciò che però ha colpito molti utenti, sono state proprio le modalità con le qualihanno scelto digrafare i loro. ...