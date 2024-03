Leone e Vittoria | ecco perché i Ferragnez mostrano i figli di spalle

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nel corso di questi anni abbiamo imparato a conoscerein tutte le loro sfaccettature. Abbiamo assistito al periodo di Fiaderman, di Ferragnes di Elsa, dei capricci per i giochi, della gelosia per l’arrivo della sorellina, del “caffè macchiato? no qui è pulito” e della trasformazione di Iaia die di Eo in Leo. I primi piantini, i primi dentini, le prime parole e pure i primi rigurgiti. Da giorni però dei due piccoli fratelli Lucia Ferragni vediamo solo le nuche.? Basta aprire l’ultimo post di Chiara Ferragni per leggere commenti tipo: “Scusa Chiara, ma che comportazione è questa? I bambini li abbiamo cresciuti e mò non ce li fai più vedere?“. E ancora: “Cosa è la novità dei bimbi di? Se non li volete far vedere non fotografateli, ma dio ...