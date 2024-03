L’Emodinamica diventa H24 | l’Asl Roma 6 entra nella rete dell’Emergenza Cardiologica Regionale

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Da lunedì mattina è attivo il servizio di Emodinamica H24 presso l’Ospedale dei Castelli. Si tratta di una estensione del servizio attesa da anni. Prima era soltanto diurno (12 ore). “È un capitolo storico per la nostra grande comunità – commenta il Commissario della Asl6 Dottor Francesco Marchitelli – e per la nostra Asl6 in quanto finalmente, dopo tre anni, entriamo ufficialmente a far parte dellae, di fatto, riusciremo a salvare sempre più vite. Questa è una prova tangibile che il nostro percorso è lastricato di azioni conc: questo è l’esempio più calzante di cambio di paradigma, umanizzazione delle cure e benessere organizzativo. Parole a cui seguono fatti!”. Le ...

Ospedale dei Castelli. L'Emodinamica diventa h24, la Asl Roma 6 entra nella rete dell'emergenza cardiologica - Rocca: “È un investimento nel benessere e nella sicurezza della comunità”. 20 MAR - Da lunedì mattina è attivo il servizio di Emodinamica H24 presso l'Ospedale dei Castelli della Asl Roma 6. Si tratta ...quotidianosanita

L’Inrca punta sulla qualità della vita dei pazienti: operatori a domicilio e video assistenza per i dializzati - Pur trattandosi di una metodica semplice con minor impatto emodinamico ... Il caregiver diventa perciò fondamentale nella scelta di questa metodica, soprattutto per l’anziano non autosufficiente.sanita24.ilsole24ore

Emodinamica a Isernia, la comunità scende in piazza per difendere il presidio - Un’unica voce, ieri mattina, si è levata da Piazza Stazione: «Difendiamo la salute, il Veneziale non si tocca!». Era scritto anche sugli striscioni esposti da studenti e comitati. Un coro che all’unis ...primopianomolise