Legge sul fine vita | l’Italia è un caso unico nel mondo | ecco la mappa

(Di mercoledì 20 marzo 2024)rappresenta un unicum a livello mondiale per quanto riguarda la legislazione sul. Solo nel nostro Paese, infatti, per ricorrere al suicidio medicalmente assistito è richiesto – in base alla nota sentenza 242/2019 della Corte costituzionale suldi Dj Fabo – che il paziente sia dipendente da un trattamento di sostegnole. Lo ha scoperto l’associazione Luca Coscioni, che ha pubblicato unain cui si comparano, Stato per Stato, le normative in vigore in tutto il(clicca qui per vedere lainterattiva). “Le legislazioni estere prevedono quali requisiti comuni: il compimento della maggiore età, la capacità di autodeterminarsi, l’essere affetto da malattie o condizioni irreversibili, fonti di sofferenze ...

