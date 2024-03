Legami inaugura un nuovo store a Le Gru

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) LEGÀMIla sua nuova Boutique a Grugliasco. Ilpunto vendita del brand che ha rivoluzionato il mondo dello stationery aprirà le porte il 20 Marzo in Via Crea, all’interno del Centro Commerciale Le Gru. Il Centro Le Gru è tra i più grandi Centri Commerciali italiani. Un caso eccezionale nel mondo del retail italiano, proprio qui molti dei principali brand internazionali hanno fatto la loro prima ‘incursione’ nel mercato italiano. LEGÀMI, il brand italiano leader del mondo gift and stationery con un Universo di 5000 prodotti suddivisi in 16 mondi: dagli accessori per la casa a quelli tech, dai prodotti per il travel agli articoli per il beauty, i giochi vintage e gli articoli stationery. Nato nel 2003, LEGÀMI è oggi presente in 70 Paesi, con 59 Boutique monomarca in Italia, più di 500 corner e migliaia di punti vendita ...