Lega il cane del vicino a un palo e pubblica il video | “Doki salvato dalla polizia”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Una terribile avventura, che fortunatamente si è conclusa con un lieto fine, quella vissuta da un piccolo cagnolino di nome. È infatti servito l’intervento dellaper salvarlo: era statoto con il nastro adesivo a undella luce. È successoa Bogotà, in Colombia.Leggi anche: Donna viene aggredita dal suoe muore: l’animale verrà abbattuto Secondo quanto si apprende, l’autore dell’infame gesto sarebbe ildi casa della padrona di. L’uomo ha usato il nastro adesivo anche per tappargli la bocca, in modo che non potesse abbaiare. Non pago dell’orrore che stava compiendo, si è messo a girare unche ha poito sui social. Una sorta di avvertimento nei confronti della ...