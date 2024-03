Lecco | “Ti hanno dato il tir più bello” | e spara al collega camionista per l’invidia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024 Quando i carabinieri sono andati a casa sua, ilcalabrese ha subito confessato di essere stato lui are contro ilmoldavo 60enne. E il motivo è ancor più assurdo del gesto. A fornire la versione dei fatti è stato lo stesso autotrasportatore che ha ferito il dipendente dell’azienda in cui lavora. “È un pivellino – si sarebbe giustificato con i carabinieri, come riporta il quotidiano Il Giorno – non è giusto che gli abbiano assegnato il camion più nuovo e più, mentre a me lasciano guidare quello più vecchio e brutto”. L’episodio è accaduto a Brivio, in provincia di, dove dai litigi verbali si è passati alle armi semplicemente per invidia. Una versione paradossale che ha lasciato senza parole i militari. Il 58enne che ha ...

