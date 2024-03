Le ultime su L’Isola dei Famosi | ecco perché non ci sarà la copertina di Sorrisi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Manca sempre meno al ritorno dedeie queste sono lenotizie direttamente da TvBlog. Secondo quanto trapelato online, infatti, sembrerebbe che quest’anno non cila consuetadi Tv& Canzoni. Una decisione non dovuta al voler mantenere segreto il cast, ma necessariail cast, ancora, non sarebbe stato chiuso. “Ci giunge notizia” – scrive TvBlog – “che molto probabilmente quest’anno non cila consuetadie Canzoni Tv con tutto il cast dedeipropriola sua formazione è ancora in alto mare”. Il ritorno dedeisulla carta ...