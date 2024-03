LE REGIONALI Basilicata | Chiorazzo rinuncia alla candidatura Entra nel campo largo e sosterrà Marrese

(Di mercoledì 20 marzo 2024)pronto all’ingresso nella coalizione del centrosinistra per le elezioni del 21 e 22 aprile: «Proviamo a a mandare a casa il peggior governo della storia della regione»Angelosarebbe pronto all’ingresso nella coalizione del centrosinistra per le elezioni regionali del 21 e 22 aprile

