Le priorità del Magistrato | Attesa per il decreto Vicende giudiziarie | la nostra riflessione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Siena, 20 marzo 2024 – Rettore delEmanuele Squarci, è stato confermato nel ruolo. Cosa cambia rispetto alla prima elezione? "La volta scorsa ero onorato e orgoglioso, adesso il sentimento è identico. Un motivo di soddisfazione che sia stata ribadita la fiducia da parte dei priori a me e all’intera deputazione con cui ho lavorato in assoluta armonia. Direi che all’interno dell’interoc’è stato un clima molto buono". Cosa ha detto poi ai colleghi? "Li ho ringraziati e con essi la commissione elettorale. Un grazie inoltre a Carlo Piperno e agli altri tre componenti della deputazione, Benedetta Mocenni, Alessandro Mariotti e Marco Grandi, per la disponibilità". Costumi del Palio: ipotesi rinnovo tramontata? "Nel breve periodo sicuramente. La situazione è da approfondire perché, come ho già detto, alcune Contrade hanno ...

Antonio Tajani e Guido Crosetto sono intervenuti nelle com missioni riunite per le comunicazioni sulle missioni internazionali dell'Italia e hanno ribadito il sostegno all'Ucraina come priorità del ... (fanpage)

Juventus, Rabiot detta le condizioni per il rinnovo e manda un messaggio a Pogba: Certo, nel calcio non si possono chiudere le porte, ma questa non sarà la mia priorità. Ho sempre ... ha sottolineato il calciatore in conferenza stampa in merito alla situazione del connazionale e ...

Europee, i liberali propongono tre nomi. Così è Macron a fare i giochi: ...si vede dal manifesto che viene presentato questo mercoledì " le "dieci priorità" " la cui priorità ... Gozi sarà candidato nelle liste macroniane, Hayer è la capolista del partito di Macron alle ...