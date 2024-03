Le previsioni meteo per la giornata di giovedì 21 marzo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Romaall’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata ma con addensamenti più compatti in transito. Temperature comprese tra +9°C e +20°C. Lazio Tempo stabile su tutta la regione nel corso dellacon cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento in serata e locali piogge possibili nella notte sui rilievi interni. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori Alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata attesi isolati piovaschi sui settori nord-orientali, con nuvolosità medio-alta in transito altrove. AL CENTRO Tempo stabile al mattino con nubi basse lungo le coste Tirreniche. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su ...