Le pagelle Solo gli arbitri fermano Shengelia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lundberg 5 (in 17’ 2/5 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo, 3 perse, 2 recuperate, un assist). Sono mancate quelle sue fiammate che, alla Segafredo Arena, spesso consentono alla Virtus di non lasciarci le penne. Belinelli 5,5 (in 25’ 1/2 da due, 1/5 da tre, 4/5 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 perse, una recuperata, 2 assist). Purtroppo le sue polveri si sono bagnate in una serata dove ci sarebbe stato parecchio bisogno dei suoi canestri, invece, tira tanto e raccoglie poco. Pajola 6,5 (in 30’ 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 recuperate, 7 assist). Gioca una gara molto ordinata tenendo testa per tutto il primo tempo alla pressione difensiva dello Zalgiris, poi l’intesa con i suoi compagni perde di livello. Dobric 6,5 (in 14’ 3/6 da tre, 3 rimbalzi, un assist). Produce una buona partita sapendo che le assenze rendono il suo contributo indispensabile. Lomazs 7 (in 21’ 3/4 da due, 3/4 da tre, 2 ...