Le ombre di Trump sull’Aukus Perché l’alleanza vuole espandersi al più presto

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Aukus mira ad, e mira a farlo. I Paesi membri (Australia, Regno Unito e Stati Uniti) del patto di difesa trilaterale costituito con lo scopo di mantenere la sicurezza nell’area indo-pacifica starebbero lavorando per includere all’interno dell’intesa anche il Canada e il Giappone, nella speranza di riuscire in questa missione prima dello svolgimento delle tornate elettorali previsti in tutti e tre i Paesi, il cui risultato potrebbe influenzare (anche pesantemente) la loro linea di politica estera. Una fonte diplomatica di alto livello ha rivelato a Politico che tanto Tokyo quanto Ottawa hanno confermato il loro intento di perfezionare l’adesione al cosiddetto “pilastro 2” dell’accordo Aukus tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, avviando così una cooperazione tecnologico-militare con gli altri Paesi membri ancora più strutturata di ...