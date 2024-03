Le iniziative Maglie in vendita Tifosi | il 30 marzo foto col trofeo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Iforlivesi possono ‘abbracciare’ la Coppa Italia di serie A2 vinta domenica al PalaTiziano. Nella mattinata della vigilia di Pasqua, sabato 30, giorno della gara casalinga contro la Juvi Cremona, ilsarà infatti esposto all’Unieuro Arena dalle ore 12 alle 13.30 (ingresso parterre lato bar, nei pressi della biglietteria). Tutti gli appassionati potranno scattare unacon la Coppa, alle spalle del banner riservato alla squadra vincitrice e utilizzato per la premiazione della squadra a Roma. Contestualmente all’evento, sarà aperto anche in via straordinaria anche il corner merchandising del palasport di via Punta di Ferro. Già da oggi, inoltre, è possibile acquistare la maglia con la quale Forlì ha alzato al cielo la Coppa Italia. In edizione limitata ispirata alla JollyColombani del 1990, la ...