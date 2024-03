MEDIASET - Acerbi rischia 10 Giornate di stop, fissato l'incontro con Juan Jesus in Procura - Le sanzioni previste per offese razziste parlano di almeno dieci Giornate di squalifica ... San Siro usando la parola "razzista", ma non è chiaro cosa Acerbi abbia detto realmente, quali termini abbia ...napolimagazine

Serie A, la classifica senza errori arbitrali: il Monza.. - Il sito Terzo Tempo Napoli ha divulgato la classifica della Serie A 2023-24, dopo 29 Giornate disputate, senza gli errori arbitrali.monza-news

Allenare e studiare il cuore: confronto scientifico con il medico del Napoli - L’hotel Sakura di Torre del Greco venerdì 22 sarà la sede del convegno “Le Giornate Reali della cardiologia dello sport: allenare e studiare il cuore 2024”. L’iniziativa si concentrerà sulla ...ilmattino