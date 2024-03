Lazio | Tudor | «Impossibile rifiutare | sui problemi con Guendouzi…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le parole di Igor, nuovo allenatore della, sulla sua scelta di accettare il club biancoceleste Igorha parlato ai canali ufficiali delladopo l’ufficialità del suo arrivo. SCELTA – «Non ci sono motivazioni. Nel senso, laè un club prestigioso, uno di quelli che chi fa questo lavoro vorrebbe allenare. Allenare una squadra come laè una questione di prestigio, una cosa bella e stimolante. È una squadra prestigiosa, con giocatori forti e una tifoseria speciale. Fare parte di questo club e di questa città, che sono una cosa unica, non si può non accettare. Mi trovo bene, le strutture sono belle e si può lavorare bene. La cosa bella è che un allenatore qui può fare veramente bene. Sono tutti predisposti per fare bene, c’è serietà e organizzazione ...