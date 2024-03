Lazio | Martusciello | “Questo gruppo non può aver tradito Sarri”

Il “pentito” Martusciello . Che fine ha fatto adesso che non c’è più bisogno di lui. La Lazio ha provato a trattenerlo, come dirigente . Lui ha rifiuta to. I tifosi della Lazio stavano già pensando a ... (ilnapolista)

Cambio in panchina per la Lazio che torna a vincere. I biancocelesti battono 2-3 il Frosinone, in una partita piuttosto complessa fra due squadre che stanno vivendo, per ragioni differenti, un ... (calcioweb.eu)