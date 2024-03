Lavoratori all’estero | tabelle importi retribuzioni convenzionali 2024

(Di mercoledì 20 marzo 2024) E’ in gazzetta il decreto del Ministero del lavoro che fissa leper i. Si tratta del Decreto 6 marzo: “Determinazione delleper i”. E’ stato pubblicato nelle gazzetta del 19 marzo e vale per tutti i rapporti di lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre. Glifissati quest’anno hanno effetto sia dal punto di vista contributivo sia fiscale e assicurativo, e si rivolgono aiche svolgono le prestazioni di ...

