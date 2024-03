Lavare i capelli senza shampoo | pro e contro dei metodi no-poo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Negli ultimi tempi, su TikTok e su vari canali social, si è parlato molto dei cosiddettino-poo, ovvero quelli che permettono disolo con l’acqua o ricorrendo a sostanze naturali, escludendo saponi eindustriali a cui si è abituati. Star Ci sono pure diverse celebrities che sostengono queste tecniche o che almeno hanno fatto alcuni esperimenti in tal senso. Qualche nome? Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Kelly Osbourne solo per citarne alcuni. Ma hanno avuto a che fare col no-poo anche Zooey Deschanel e Anna Kendrick.arrivare a soluzioni estreme, ci possono essere strategie intermedie che non sono troppo drastiche, ma permettono di usare sempre meno prodotti chimici e aggressivi. Pro Gli aspetti positivi deino-poo non mancano. - ...