L’autore dell’autobiografia di Papa Francesco | “Ammirava Ratzinger | qualcuno ha provato a metterli contro”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L'intervista di Fanpage.it a Fabio Marchese Ragona, co-autore del libro "Life. La mia storia nella Storia": "lo definirei un uomo libero. ho percepito un grande entusiasmo sulle cose da fare. Segno che non pensa minimamente di lasciare il Pontificato. E me lo ha anche confermato che non ha questo pensiero. Il rapporto con? Gli voleva davvero bene".