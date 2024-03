Lautaro Martinez e Barella | rinnovi ‘rinviati’ | serve doppio OK ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In stand-by idie Nicolò, ossia capitano e vice dell’Inter. Come evidenzia il Corriere dello Sport, bisognerà aspettare unvia libera che non dipende né dai due calciatori né dalla dirigenza.? Se ne parlerà a fine maggio per la chiusura definitiva del cerchio., capitano e vice dell’Inter attendono il rinnovo di contratto. Il Toro chiede 10 milioni di euro, cifra che l’Inter può arrivare tramite dei bonus legati ai risultati sportivi del club. Il centrocampista sardo punta ad arrivare a sette. Anche in questo caso, vale la regola del “Tu vinci, io guadagno“. Ossia maggiori sono i risultati sportivi del club, maggiori saranno le ricompense per il giocatore. Ma ...