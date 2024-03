Latina | controlli ad Alto Impatto autorizzati dalla Questura | identificate 140 persone | espulso uno straniero irregolare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 marzo 2024), proseguono iadsul territorio contro qualsiasi forma di degrado e irregolarità: il report. Polizia(ilcorrieredellacitta.com), in costante aggiornamento ed evoluzione le operazioni adsul territorio per prevenire e debellare qualsiasi forma si degrado e irregolarità. Reati di vario genere o atti di trascuratezza legati al decoro urbano e ulteriori manchevolezze che potrebbero sfociare in reati di vario tipo. Le autorità setacciano la zona dicon la solita circospezione, i rappresentanti della Polizia di Stato – negli ultimi giorni – hanno dato seguito ainei quartieri Q4 e Q5 per agevolare identificazioni e operazioni concordate. Nella ...