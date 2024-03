L’Atalanta pensa già al mercato | occhi sul 19enne Jordan James del Birmingham

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bergamo –, abituata a preparare il suocon mesi di anticipo, continua a lavorare sotto traccia per ilmediano gallese, esploso nella seconda serie britannica, la Championship, con la maglia delCity dove è cresciuto nelle giovanili. Da agostoè diventato titolare in prima squadra collezionando 36 presenze, con già 8 reti all’attivo. Corazziere di 190 centimetri, 20 anni da compiere il prossimo 2 luglio 2004, quello diè un nome ancora poco conosciuto al grande pubblico italiano, pur essendo già da un anno un nazionale del Galles, con otto presenze con la maglia rossa dei Dragoni dopo aver vestito quelle delle varie rappresentative giovanili.è ...

Momento di bilancio per Gian Piero Gasperini al termine di Juventus- Atalanta . In conferenza stampa l’allenatore torna anche sulla sfida contro l’Inter, che nonostante il secco 4-0 sembra non essere ... (inter-news)

Giannichedda a RBN: “Thiago Motta al posto di Allegri in un caso. Sullo spionaggio la penso così...” - In ESCLUSIVA a Fuori di Juve Giuliano Giannichedda, centrocampista bianconero nel biennio 2005/2007. Sul periodo negativo della Juve, la pensa così Giannichedda: “Tutto sommato poteva essere ...tuttojuve

Atalanta, occhi in Inghilterra: un gioiello nel mirino - Anche l'Atalanta pensa alla prossima stagione. E, così come le altre squadre del 'gruppone Champions' che non conoscono ancora il proprio destino a fine stagione, deve per forza di cose subordinare le ...fantacalcio

Da Brooklyn a Firenze. Addio a Joe Barone, nobile guardiano del fortino della Fiorentina - È morto a cinquantasette anni il direttore generale della Viola. Era ricoverato al San Raffaele di Milano da domenica pomeriggio, dopo l’infarto avuto in albergo prima della sfida contro l’Atalanta a ...ilfoglio