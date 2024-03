L’assessore Fortuni | il Sostituto Procuratore Brunetti e i Carabinieri incontrano gli studenti di Ercolano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Educazione e legalità”: è il binomio imprescindibile su cui si sviluppa il nuovo appuntamento promosso dall’Istituto Comprensivo “De Curtis – Ungaretti di”. L’evento, in programma giovedì 21 Marzo 2024 alle ore 9.30, presso la Sala Teatro dell’IC3 (Padiglione B – primo piano, via Viola 20,) si inserisce in un’ampia progettualità portata avanti dalla Scuola per proporre modelli positivi che possano ispirare i giovani. “Dalla parte dei ragazzi, contro ogni forma di disagio e devianza giovanile”, è il titolo della giornata di sensibilizzazione con la presenza straordinaria delall’Istruzione della regione Campania, Lucia Fortini, che si concentrerà sulle nuove frontiere dell’educazione, in dialogo con il Dirigente Scolastico Laura Patrizia Cagnazzo. Parteciperanno all’incontro anche ...