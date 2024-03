Lascia il calcio e cambia vita | ora sono ricchi grazie a contenuti espliciti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nelle ultime ore ha fatto clamore la storia del calciatore. L’uomo hato, addio alma ha trovato il modo per fare soldi. Nel proprio paese era piuttosto noto come calciatore, poi pian piano il suo declino è stato inesorabile, dalla vittoria del titolo si è passati al clamoroso ritiro algiocato, non avvenuto ufficialmente ma arrivato praticamente per la disoccupazione. In poco tempo il 32enne calciatore Alfredo Saldivar è stato costretto are, dedicarsi a completamente altro. Saldivar è stato uno degli storici componenti dell’UNAS Pumas, famoso e molto importante club di Città del Messico dove il calciatore ha militato per oltre 10 anni, vincendo anche un campionato nazionale. Inizialmente Saldivar cominciò come riserva, poi è diventato titolare ed ...